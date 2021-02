Politiet sigter 30-årig for forsøg på drab

Torsdag blev en 30-årig mand fra Esbjerg sigtet for drabsforsøg begået torsdag morgen i Esbjergs indre by. Her blev en 29-årig mand stukket i maven med en kniv. Han blev bragt til behandling på Sydvestjysk Sygehus i byen, og han er meldt uden for livsfare.

Torsdag formiddag blev den formodede gerningsmand anholdt i det centrale Esbjerg, oplyser Syd - og Sønderjyllands Politi. Nu skal anklagemyndigheden ved politiet efterfølgende tage stilling til, om den sigtede fredag skal fremstilles i grundlovsforhør.

Drabsforsøg



Politiet efterforsker sagen som et drabsforsøg, men kan endnu ikke sige noget om motivet eller om, hvad der konkret skete, da den 29-årige blev stukket. Det skete i området omkring Willemoesgade og Strandbygade, og politiet modtog anmeldelsen klokken 8.40.



Flere andre personer har været afhørt i forbindelse med sagen.



Politiet oplyser, at de ikke har formodning om, at der er tale om et opgør i bandemijøet.