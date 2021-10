Politiet søger vidner til dødsulykke ved Esbjerg

Ulykken skete på Vestre Lufthavnsvej ved Esbjerg i vestgående retning lørdag den 14. august klokken 22.01.

Den 74-årige mand kom sammen med en passager kørende i en varebil, der påkørte en traktor.

Politiet er især interesseret i at komme i kontakt med et muligt vidne, der passerede traktoren umiddelbart før eller samtidig med at ulykken skete.

Politiet har tidligere oplyst, at der var tale om en New Holland traktor med en plov spændt for. Den kørte ind på Vestre Luftfartsvej efter en tur på marken langs vejen.

Borgere med oplysninger i sagen kan henvende sig til Syd- og Sønderjyllands Politi på telefon 1 1 4.