Politiker vil inddrage minister i eksamenssag

- Året siger 2024, men vi sender åbenbart vigtige dokumenter, som om brevduen var kommet tilbage, siger Ander Kronborg, som mener at Postnord har et forklaringsproblem.

- Der er unge mennesker, som har knoklet med at læse op til den eksamen, og så sidder der voksne mennesker hos Postnord, som ikke kan passe deres arbejde, siger han.

Det er synd for dem

Udover forargelsen over håndteringen af eksamensbesvarelserne så nærer Anders Kronborg medfølelse med eleverne.

- De unge mennesker er jo ved at komme videre, og så har de måtte have det hængende over hovedet. Det er utrolig synd for dem, siger Anders Kronborg.

Det har da også fået socialdemokraten til tasterne.

- Jeg skriver til Mathias Tesfaye (S), for der skal simpelthen strammes op på det, siger Anders Kronborg, og fortsætter:

- Det er jo helt på månen.

Vitaskolen kæmper i øjeblikket med at genskabe de forsvundne eksamensbesvarelser.