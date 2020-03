Politikere: Ja til nyt højhus fem etager over grænsen

Kritikerne langede kraftigt ud efter planen om et højhusbyggeri på 12 etager.

- Det er en mastodont, der vil ødelægge bymidten, sagde Hans Erik Møller (Soc.dem.).

Byggeplanerne blev afvist for et halvt år siden af et enigt Plan- og Miljøudvalg, men nu valgte et flertal i samme udvalg at sende byggeplanerne videre til byrådet. Her var stemmerne 19 for og 12 imod.

Musikhuset tegnet af arkitekt Jan Utzon synes "forsvinde" i billedet, mener kritikerne.

Det betyder, at administrationen skal udarbejde en ny lokalplan for området, og at byggeplanerne derefter vil blive sendt i høring.

- Jeg kan høre en masse følelser, der er i spil her i byrådet, men det er jo borgernes by, så lad nu dem komme til orde i en høring, sagde Preben Rudiengaard (V).

Hed debat

Forud var gået en hed debat. Både om måden sagen var endt i byrådet og især om højden af byggeriet på en grund, der har stået tom siden 2008.

- Det er uhørt højt, påpegede Hans Erik Møller.

Venstre var i modsætning til Socialdemokratiet positivt stemt overfor højhuset. Som stadsarkitekten har godkendt som et arkitektonisk kvalitetsbyggeri. Det fik Henrik Andersen (V) til at sige:

- Nu har vi fået en stadsarkitekt. Hvis vi ikke skal lytte til ham i den her sag, hvornår så?

En mere attraktiv by

Også Borgerlistens Henrik Vallø var glad for projektet:

- Det her vil gøre byen mere attraktiv.

Men den udmelding var Anne Marie Geisler (Rad. V.) ikke helt enig i.

- Ja, højhuse kan tilføre byen mere atmosfære, men ikke med 12 etager, der er placeret så tæt på Torvet. Vi skal da have plads og rum i midtbyen. Ikke skygge, sagde Anne Marie Geisler.