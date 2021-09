Politikerne i Esbjerg lukker gratis hjælp til unge

- Jeg havde det rigtigt skidt. Og havde haft det længe, fortæller den 23-årige socialrådgiverstuderende Natasha Estrup.

Hun har brugt Headspace meget. Det var her, hun følte sig bedst tilpas med at snakke om sine problemer. Efter erfaringer med psykolog, psykoterapeut og psykiatrien.

- Her var der ingen forventninger til mig om, at jeg skulle forbedre mig, inden de afmålte antal timer var brugt. Her var der ingen "jagt" på at give mig en diagnose. Jeg kunne bare få lov til at snakke med en anden ung. Det hjalp mig, siger hun.