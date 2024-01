Politikreds reagerer på kritik efter TV2-dokumentar

- Når vi kommer ud med en patrulje og møder en ekstremt udadreagerende person, så ser det voldsomt ud, når vi anvender magt i forhold til at få pacificeret den person. Den magtanvendelse, der er blevet brugt i den konkrete situation, er noget af det, som vores medarbejdere er trænet i.



- Når det så ender med, at pågældende efter nogle dage afgår ved døden, så kigger vi selvfølgelig ind i, om der er noget, som vi skal være særligt opmærksomme på fremadrettet.



Politidirektøren hæfter sig ved, at Statsadvokaten i Viborg, har afgjort, at der ikke har været grund til at rejse sigtelse imod nogle af de involverede betjente. Han understreger i en pressemeddelelse fra politikredsen, at 'uanset sagens juridiske udfald er der altid tale om et tragisk hændelsesforløb, når en person dør i politiets varetægt'.

Kunne I have grebet det anderledes an?

- De (betjentene, red.) kommer ud til en anmeldelse om ildebrand og oplever noget helt andet, når de kommer derud. Så de skal skønne i situationen og handle i overensstemmelse med det, de oplever derude, og det skøn lader jeg være op til den patrulje eller de patruljer, der har været derude, siger Frits Kjeldsen til TV2.