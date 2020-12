Politisk ekspert: Disse to Esbjerg-kvinder er gode bud på ny næstformand i Venstre

Venstre skal have ny næstformand efter Inger Støjbergs exit tirsdag aften. Spørger man TV 2s politiske redaktør Troels Mylenberg, skal partiet kigge mod Esbjerg, hvor to navne dukker op; regionsformand Stephanie Lose og folketingsmedlem Ulla Tørnæs.



- Spørger man Jakob Ellemann selv, vil han meget gerne have Stephanie Lose som næstformand, er jeg helt sikker på, mener Troels Mylenberg.

Stephanie Lose bor i Esbjerg og er ifølge Mylenberg en god kandidat, fordi hun repræsenterer det kommunale og det regionale og har igennem coronakrisen vist stærke lederegenskaber på sundhedsområdet.

- Så står man jo også over for et kommunal- og regionsrådsvalg, hvor det er første gang, Jakob Ellemann-Jensen skal møde vælgerne som formand. Så der vil Stephanie Lose være et stærkt bud på den der rolle. Så er hun også fri for intern Christiansborg-fnidder. Hvis hun altså vil. Det er jo det store spørgsmål, siger han.