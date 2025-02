Politisk flertal aftaler brintrør til Tyskland ved brug af statsstøtte

Fokus skal til at starte med være på den del af brintrøret, der går fra Esbjerg over Egtved til den tyske grænse. Dermed udskydes den oprindelige plan om at bygge et 360 kilometer langt rør.

En gylden mulighed for Syd- og Sønderjylland

- Jeg er rigtig glad for, at et flertal er med på, at staten nu tager et større ansvar for at vi hurtigst muligt kan realisere et brintrør til Tyskland, lyder det fra Jesper Petersen, klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet, og fortsætter.

- Ikke mindst i Syd- og Sønderjylland får vi muligheder for nye virksomheder og arbejdspladser i forbindelse med produktion af grøn brint. Det glæder mig som repræsentant for landsdelen at have været med til at få aftalen her på plads. Både i Esbjerg, Aabenraa og Vejen kommune står man klar til at gribe mulighederne, der kommer, og det kan blive rigtig godt, det her. Men der skal altså gives en ekstra hånd fra staten til at sikre anlægget af røret og at industrien kan komme i gang. Det tager partierne ansvar for med dagens aftale.