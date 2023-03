Politisk tro på en frisk start for Tobakken - men ingen penge

Konsekvensen kan blive, at Tobakkens bestyrelse må indgive konkursbegæring for spillestedet, men den del ligger uden for den politiske beslutning, lyder det i pressemeddelelsen.

Ifølge kommunen skal der fortsat være koncerter på Gasværksgade i Esbjerg, men stedet skal drives med en bæredygtig økonomi.

Situationen ærgrer Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen, der dog ikke ser andre udveje:

- Vi havde alle håbet, at Tobakken ville klare sig igennem udfordringerne, men nu er vi nået til en skillelinje, hvor vi fra politisk side er enige om, at den bedste løsning er ikke at tilføre Tobakken flere penge. Det gør ondt i os at tage den beslutning, for vi tror på en fremtid for et rytmisk spillested i Esbjerg, men det skal være i en økonomisk bæredygtig model, og det åbner en ny og frisk start for, udtaler borgmesteren.