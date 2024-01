Polsk efterforskning kan få betydning for betjente

Anholdelsen belyses i TV2-dokumentaren 'Tragedien i Tjæreborg'.



Ender Polens efterforskning med at påvise ulovlig adfærd af politiets magtanvendelse i Tjæreborg, vil det ifølge politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, Thomas Skou Roer, kunne have indflydelse på, om Den Uafhængige Politiklagemyndigheds oprindelige afgørelse skal genovervejes i forhold til de involverede betjente.

- Det behøver ikke at få nogen konsekvenser for hele kredsen, men det er klart, at de involverede betjente i sagen skal igennem møllen igen, hvis det viser sig, at sagen ikke blev behandlet ordentligt fra starten af, siger han.



Da hændelsen fandt sted på dansk grund, kan de polske myndigheder ikke rejse tiltale mod Syd- og Sønderjyllands Politi, selvom deres efterforskning skulle bevise, at betjentene handlede ulovligt tilbage i 2021.



Ifølge Thomas Skou Roer er det, uanset efterforskningens afgørelse, meget usædvanligt, at en udenlandsk myndighed undersøger en dansk.