Populær børnestafet mod mobning kommer til Esbjerg

Et løb mod mobberi

Formålet med stafetten er at løbe en ganske kort stafet på én kilometer for at sætte fokus på at mobningen ikke er i orden, og at alle børn skal inkluderes i fællesskaber.

- Børns trivsel er et fælles ansvar. Der er stadig alt for mange børn, som bliver mobbet eller som føler sig udenfor. Særligt i år, hvor mange børn har lidt store sociale afsavn, er det vigtigt at have ekstra fokus på trygge og positive børnefællesskaber, siger Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.