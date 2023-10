Populære ænder på besøg i Esbjerg og på Fanø

Og i denne uge går turen altså til Esbjerg og Fanø.

Historien er, at Anders og hans hovedrige onkel, der som bekendt er fra Skotland og dermed påholdende, skal finde Joakims barndomsven, der stadig skylder ham en shilling. For unge læsere skal vi måske lige forklare, at en shilling er et meget lille beløb.

Indtil 1971 brugte man i Storbritannien et møntsystem, der var noget af et hovedbrud for uindviede. Et pund var lig med 20 shilling, der så hver især var 12 pennies værd. En shilling er altså mindre end halvtreds øre i vore dages penge. Så siger vi heller ikke mere om historien.