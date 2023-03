Populært spillested har mandag indgivet konkursbegæring

Den fulde afdækning af økonomien viste, at spillestedet havde brug for 5,8 millioner kroner for at genetablere egenkapitalen og sikre den fremtidige drift.



Da det har ikke været muligt for det esbjergensiske spillested at skaffe den nødvendige kapital til fortsat drift, har bestyrelsen derfor mandag indgivet konkursbegæring.

Selv om Tobakken det seneste halve år har skåret væsentligt ned på udgifterne ved at reducere antallet af ansatte og fokuseret intensivt på at optimere driften, har det desværre ikke været nok til at opveje det omfattende underskud der har været oparbejdet.

Tobakken lukker i dag mandag.