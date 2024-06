PostNord ærgrer sig over forsvundne eksamensopgaver

PostNord har forsøgt at finde eksamensbesvarelserne, men dette er ikke lykkes endnu.

- Vi er enormt ærgerlige over, at forsendelserne tilsyneladende er gået tabt, og har haft iværksat en grundig og omfattende eftersøgning, hvor vi bl.a. har finkæmmet vores terminaler, biler og video materiale. Det har dog endnu ikke været muligt at finde de tabte afgangsprøver.

- Vi er i dialog med skolen, og vil selvfølgelig fortsat være opmærksomme på, om forsendelserne skulle dukke op. Det er meget beklageligt, og vi håber der findes en god løsning for eleverne, skriver Andreas Brethvad, der er Kommunikationsdirektør i PostNord Danmark i et skriftligt svar til TV SYD.

Eleverne står til at skulle til sygeeksamen i december, hvis opgaverne ikke dukker op, men tirsdag opstod der en mulighed for afgangseleverne, som du kan læse mere om her.