Poul Erik og tre andre hverdagshelte får dusør og kæmpe tak for hjælpen

Disse fire mænd modtog dusør og tak:



Poul Erik standser tuk-tuk på motorvej

Fredag den 1. december 2021 var Poul Erik på arbejde som lastbilchauffør og kørte ad Esbjerg-motorvejen. Ved snarrådig indsats fik Poul Erik standset en TukTuk-knallert, der kørte som spøgelsesbilist på motorvejen. Poul Erik trak ud i anden vognbane og tændte katastrofeblinket for at forhindre, at andre biler overhalede ham og risikerede at ramme spøgelsesbilisten. Da Poul Erik så tuk-tukken, trak han håndbremsen og holdt stille på motorvejen til tuk-tukken påkørte lastbilen. Ingen kom til skade ved påkørslen. Du kan læse hele historien her.

Michael redder livløs mand i indkørsel

Michael, der mandag den 22. november 2021 kørte forbi en livløs mand i en indkørsel i Tjæreborg. Michael tog en rask beslutning, vendte sin bil og kørte tilbage til stedet, ringede 112 og ydede livreddende førstehjælp til ambulancen nåede frem. Michaels indsats var medvirkende årsag til, at den livløse mand blev genoplivet.

Lars og Nils yder livreddende hjælp ved knivstikkeri på rasteplads

Kollegerne Lars og Nils, der lørdag den 14. august 2021 var på vej hjem fra arbejde, da de gjorde holdt ved en tankstation i Padborg. Fire udenlandske mænd kom løbende ind i kiosken. Nils forstod, at de ønskede hjælp, så han og kollegaen fulgte med hen til en mand, der blødte kraftigt efter et knivstik. Lars ringede 112 og holdt kontakten, mens Nils ydede livreddende førstehjælp. Efterfølgende viste det sig, at manden havde været i livsfare, og at den livreddende førstehjælp var medvirkende årsag til at manden overlevede. Du kan læse om klammeriet mellem to lastbilchauffører, der endte i knivstikkeri her.