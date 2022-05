Prisstigninger presser flere til at søge om feriehjælp - Mie er én af dem

Mie Ryt-Hansen vil helst ikke "jamre" over sin økonomiske situation.

Hun har snart færdiggjort sin uddannelse og regner med at få job med det samme. Dermed kan hun begynde at rette op på sin økonomiske situation.

Men lige nu og her er der mest et rungende ekko i hendes pengekasse.

Det samme gælder for mange af de andre ansøgere.

- Hele 65 procent af alle ansøgere til Feriehjælp angiver, at de i dag har mindre end 100 kroner dagligt til hele husstandens madbudget, siger Klaus Nørlem og fortsætter:

- Endvidere er der de mentale afbræk, som alle familier har brug for en gang imellem. Et af de vigtigste afbræk, man som familie kan få, er en god sommerferie, og derfor er vi i Dansk Folkehjælp glade for at kunne give Feriehjælp til 1.160 danske familier – selvom det lige nu står i skærende kontrast til et rekordhøjt ansøgertal.