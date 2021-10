Problemer med giftstof kan være langt større - politiker i hård kritik af forvaltning

- Områdeforureningen kan vise sig at være langt større, end det vi allerførst fik at vide - hvilket var ingenting - men der kommer hele tiden nye oplysninger. I rapporten er der oplyst nye steder, som skal undersøges. Det er foruroligende, men også befordrende, at kigge på områder og decideret gå ud og undersøge steder, det hilser jeg velkomment.

Udvalgsformanden fremhæver, at hun vil skabe transparens fremadrettet ved at lægge oplysninger ud og give dem til pressen.

- Jeg har ikke lyst til at lave en skræmmekampagne, men jeg har lyst til at sige til borgerne, at der er en risiko for, at der er en forurening, og den skal vi tage dybt alvorligt.

Fraråder fiskeri

Som konsekvens af dagens rapport har Esbjerg Kommune udsendt en meddelelse til lodsejerne ved Uglvig bæk og Novrup bæk, der ligger i nærheden af den tidligere brandskole, hvor der igennem 11 år altså har været udledt giftig brandslukningsvand.

- Stod det til mig, så skulle man ikke kunne stå på kajkanten og fiske, fordi der er en mulig forurening både i bassinerne og i vadehavet, og indtil det er klarlagt, så skal man passe på sig selv.

Ekstern undersøgelse

- Der bliver sat en ekstern undersøgelse i gang, og det er en undersøgelse, der går ind og kigger på forvaltningens arbejde i de her sag. Også om den manglende information til os politikere, og til deres handlekraft og drømmekraft, og fremadrettet går jeg ud fra, at informationerne ligger klar til os.

Selv ønsker udvalgsformanden langt større indsigt i situationen om miljøkriterier, og vil diskutere med udvalget den bemyndigelse som forvaltningen har til at varetage miljøkrav.

- Hvis der er noget, der overskrider værdikravene, så skal vi underrettes. Det er vi ikke blevet i den her sag, og det finder jeg foruroligende og dybt dybt kritisabelt, siger hun og henviser til, at hun ikke kan vide, om der er andre områder, hvor forvaltningen ikke har orienteret udvalget.