Professor: Vi skal tackle giftstoffer nu

Overalt i landet er der fundet spor af fluorstoffet PFOS. Senest har Jyllands-Posten afdækket, at seks kilo af det giftige stof er udledt med overskydende spildevand fra en brandskole i Esbjerg.

Allerede i 2006 blev det ulovligt at producere PFOS-holdigt brandskum. Men helt frem til 2018 udledte skolen slukningsvand fra brandøvelser, og dermed er forureningen sket.

Den og andre forureninger med PFOS skal tages meget alvorligt, siger Philippe Grandjean, som er professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet.

- Foreløbig skal vi ikke være bekymrede. Men vi skal kræve, at myndighederne får tjek på det her, så vi ved, hvad der så skal ske. Der er brugt meget af et rigtigt giftigt stof, som er stort set unedbrydeligt. Men vi ved ikke, hvor langt det er sivet ud, eller om det er kommet ud i landbrugsprodukter eller i drikkevandet. Det må være højeste prioritet at finde ud af, siger han.