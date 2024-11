Rapport afslører omfattende stress, vold, trusler og mobning i kommunal afdeling

Det var gennem de sociale medier, at Sara på 34 år og Isabella på 25 år lærte konceptet ”Mansion Voyeur” at kende.

- Jeg håber, at de aldrig får mulighed for at drive sådan en virksomhed igen. Jeg håber, at de på den ene eller anden måde bliver stillet til regnskab for, at de har snydt, lyder det fra Sara.

I stedet fik de ikke en krone for deres arbejde og oplevede deres chef have sex med en ansat foran rullende kameraer.

De ville tjene 300 euro i døgnet og få op mod 50.000 kroner i bonus for at opholde sig i en luksusvilla i Kruså, hvor de bare skulle feste og hygge sig.

Det var også sidstnævnte der stod for at hverve kvindelige ”gæster” til konceptet, og han forsikrede kvinderne om, at de ikke behøvede at lave erotisk indhold for at gæste villaen.

- Det, de forventede, var, at vi var til stede, og at vi lavede noget indhold. Det kunne være at spille pool, være i saunaen eller være på værelset og lave noget, der var spændende for seerne at se på, fortæller Sara.

Ifølge kontrakten ville Sara og Isabella desuden tjene 300 euro i døgnet med mulighed for bonusser på op til 50.000 kroner i døgnet – afhængig af det antal kunder, der streamede fra villaen.

Derfor tjekkede Isabella og Sara sig selv ind i luksusvillaen i slutningen af maj måned i år.