Rapsdyrkere spinder guld - aldrig oplevet noget lignende

Krig betyder rationering

Og oven i alt det så er der krig i Ukraine. Ukraine og Rusland står til sammen for 75 procent af verdens eksport af solsikkeolie. Når man ikke kan få solsikkeolie - må man bruge noget andet. For eksempel rapsolie. Og så får efterspørgslen og pris endnu et voldsomt nøk opad.

Landbrugskonsulent i Sagro, Finn Poulsen, mistænker særlige "investorer" for at opkøbe store partier raps- og solsikkeolie for på den måde at presse efterspørgslen - og dermed prisen - op. Noget der kan opleves i supermarkeder, som har indført rationering på de to varer.