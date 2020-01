Regeringen udskyder beslutning om ny oliejagt i Nordsøen

Regeringen har valgt at udskyde en beslutning om, hvorvidt der skal søges efter og udvindes olie i Nordsøen.

Beslutningen kræver et bedre grundlag og mere tid, lyder begrundelsen fra klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) til Berlingske.

Det er særligt de klimamæssige og økonomiske konsekvenser, som ministeren vil have mere sikkerhed omkring, før der træffes en beslutning om den såkaldt ottende udbudsrunde.

- Det er en besværlig øvelse, og det er også derfor, vi tager os lidt længere tid, end man normalt gør og har gjort, siger han til avisen.

Den ottende udbudsrunde vil give rettigheder til at lede efter og udvinde olie og gas i Nordsøen frem til midten af 2050'erne og dermed efter 2050, hvor Danmark efter planen skal være klimaneutral.

Beslutning udsat på ubestemt tid

Flere selskaber har allerede søgt om tilladelse til at lede efter og udvinde ny olie og gas i Nordsøen.

Ifølge Dan Jørgensen er det for tidligt at sige, hvor længe der vil gå, før der fra regeringens side bliver taget en beslutning i sagen.

Skatteministeriet har tidligere skønnet, at staten kan hente indtægter for omkring to milliarder kroner ved en ottende udbudsrunde.

Regeringen frygter dog, at regningen kan blive endnu højere, fordi en aflysning kan gå ud over olieselskabernes nuværende investeringer.

Radikale og Greenpeace: Miljøhensyn bør vægte højest

Hos De Radikale kritiserer klimaordfører Ida Auken regeringen for ikke at stoppe fremtidens oliejagt.

- Vi skal ikke hente mere olie op ad Nordsøen langt inde i 2050'erne. Det er langt forbi det tidspunkt, hvor vi har sagt, at Danmark skal være klimaneutrale, siger Ida Auken.

Hun mener, at den store økonomiske usikkerhed også er en grund til at aflyse udbuddet.

- Det er meget usikkert, hvor mange penge der overhovedet er tale om. Vi kan også risikere en dårlig aftale for Danmark, hvor vi kan ende med at betale for at skulle rydde op for olieselskaberne ude i Nordsøen, siger hun.

I miljøorganisationen Greenpeace Danmark så generalsekretær Mads Flarup Christensen også helst, at regeringen satte en stopper for oliejagten frem for at udskyde beslutningen om den.

- Det burde være en no-brainer at sætte en slutdato på jagten efter ny olie.

- Verden har i dag allerede langt mere olie og gas, end vi kan tåle at brænde af, hvis vi skal nå målene i klimaaftalen fra Paris.

- Andre lande har allerede sat en slutdato på eller helt stoppet deres olieudvinding, så at følge trop vil på ingen måde være et dansk soloudbrud, siger Mads Flarup Christensen.