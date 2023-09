Regeringstoppen på tur i Esbjerg og Kolding

- Det, at vi har et større økonomisk råderum i de kommende år, gør, at vi kan investere mere i velfærden netop i de kommende år. Vi skal hen over denne her inflation, for hvis ikke vi får bugt med den, så mister danskerne jo købekraft, siger Mette Frederiksen (A).

Kultur- og Fritidshuset i Esbjerg bliver dagligt besøgt af 300 ældre borgere.