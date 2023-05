Administrerende direktør på Rybners Olaf Rye bekræfter overfor JydskeVestkysten, at sagen går videre som en voldgiftssag, men har ikke yderligere kommentarer.



Det er ifølge avisen motivet bag afskedigelsen af Mette With Hagensen, som siden slutningen af marts har været stridens kerne. Her blev Mette With Hagensen opsagt fra Rybners og stoppede omgående.