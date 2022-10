Rekordløft med kran - moppedreng på 17.000 tons på plads i Nordsøen

Tyra II foran tidsplanen

Selve platformen har været på noget af en sejltur inden den i morges blev sat fast i Østersøen. Den er nemlig kommet til Nordsøen fra Indonesien.

Installeringen af den 17.000 tons tunge platform markerer også afslutningen på arbejdet med etableringen af Tyra II-naturgasfeltet i Nordsøen. I hvert fald sådan da, for det er ikke meget, der mangler før arbejdet, der har stået på i omkring 10 år er færdiggjort.

Efter planen skal det være færdig til næste vinter, men det kan faktisk være, at arbejdet er helt færdig før det, lyder det fra Lars Bo Christiansen.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu er lidt foran tidsplanen, selvom meget endnu kan ske. Kun tre kranløft tilbage – og så vil vores nye Tyra II være på plads, siger han.



I de kommende uger vil de sidste Tyra II-brikker i form af blandt andet to broer og et tårn blive installeret. Når alt er svejset sammen, vil installationsteamet give stafetten videre til de hold, der skal stå for at færdiggøre og sætte strøm i de installerede platforme og tilslutte dem til den eksisterende infrastruktur i Nordsøen.