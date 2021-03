Rekordmange indsamlere: Rikke samler ind til udsatte børn

Børnetelefonen i fokus

Det var ikke kun pædagogen fra Farup, som var ude med raslebøssen. Over 10.800 indsamlere havde tilmeldt sig landsindsamlingen. Antallet glæder hos organisationen, der tror coronasituationen har påvirket det rekordhøje tal.

- Der er ingen tvivl om, at coronakrisen og især den seneste nedlukning har haft store konsekvenser for børn og unge, og at mange gerne vil være med til at sikre, at alle børn, der har det svært, kan få den støtte og hjælp, de har brug for fra eksempelvis Børnetelefonen, siger vicedirektør i Børns Vilkår Helle Tilburg Johnsen.

Pengene fra indsamlingen skal netop gå til Børnetelefonen for at hjælpe flere børn og unge. I organisationen har coronasituationen ført til 4.340 samtaler om omsorgssvigt i 2020, hvilket svarer til 31 procent af de indgående opkald.

På dagens rute oplever Rikke Vesterby Hansen også, at folk gladelig bidrager.

- Når jeg er rundt, så oplever jeg, at alle rigtig gerne vil bidrage til formålet med Børnetelefonen, fordi man godt kan sætte sig ind i, hvordan det er at være barn eller ung under corona, siger hun.

Ifølge Børns Vilkår var der søndag eftermiddag via Mobilepay-donationer sendt 4,5 millioner kroner ind til organisationen. Først senere på måneden kommer det endelige resultat af landsindsamlingen, som sidste år lød på 8,5 millioner kroner.