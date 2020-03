Rektor tøver med at sende ti klasser på studieture 

Rektor Kristian Bennike er ikke meget for at sende ti skoleklasser på studietur. Foto: TV SYD

Flere hundrede elever på Ribe Katedralskole er lige nu usikre på, om de kommer på årets studietur til udlandet eller ej. To 2.g. klassers rejse til Rom på fredag er allerede aflyst, og yderligere 10 klassers studieture er der usikkerhed omkring.

Jeg er ikke meget for at have disse unge mennesker siddende ude på disse destinationer. Kristian Bennike, rektor, Ribe Katedralskole

Hvis det udelukkende stod til deres rektor, Kristian Bennike, bliver ingen af rejserne til noget i denne omgang.

- Dybest set håber jeg på, at der bliver sat en prop i. For jeg er ikke meget for at have disse unge mennesker siddende ude på disse destinationer, siger han til TV SYD.

Planlagte studierejser på katedralskolen 3 til New York

3 til Berlin

1 til Island

1 til Malaga

1 til London

1 til Athen

Rektor: - Det er jo helt absurd

Ribe-rektoren holder i disse timer øje med Udenrigsminsteriets hjemmeside, hvor rejsevejledningen til forskellige lande offentliggøres.

Det er ingen nem opgave at holde sig orienteret om rejseanbefalinger set i lyset af, at hjemmesiden ikke er tilgængelig tirsdag eftermiddag.

- Det er jo helt absurd. Undervisningsministeriet har lavet en hotline, man kan ringe på. Den henviser så til Udenrigsministeriets globale vagtcentral, hvor jeg hænger i en telefonkø, fortæller Kristian Bennike, der i disse dage skal tage stilling til, om det er forsvarligt at sende ti andre klasser afsted.

I næste uge er det meningen, at katedralskolen skal sende blandt andet tre klasser til New York og tre klasser til Berlin.

Ny tur til efteråret

Studierejserne har været planlagt i et års tid, og eleverne har glædet sig lige så længe til det. Om alt går vel, bliver de heller ikke snydt for studieturen.

- Når de kommer i 3.g. til efteråret, må vi jo finde plads til, at de kan komme afsted, siger Kristian Bennike, som understreger, at han retter sig efter Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Foreløbigt er der lavet et program hjemme på skolen for de to klasser, der skulle have været til Rom, som erstatning for rejsen.