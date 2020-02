Rev arm op på rulletrappe i shoppingcenter

Hannah Mikkelsen på 14 år, troede i første omgang, at hun bare havde slået sig. Men snart måtte hun sande, at såret på underarmen var dybt. Her torsdag aften er hun på skadestuen på Sydvestjysk Sygehus blevet syet med otte sting, og har fået konstateret, at hun har fået revet nogle nerver over.

Det skete klokken lidt over fire torsdag eftermiddag. Hun var på vej ned ad en rulletrappe fra P-pladsen på taget, da hun gled. Hun tog imod faldet med underarmen, der ramte kanten af en af trappetrinene.

- Jeg har det okay, men det er da ikke nogen god oplevelse, siger Hannah Mikkelsen.

Torsdag aften røg Hannah Mikkelsen på Sydvestjysk Sygehus, hvor hun blev syet. Foto: Privat

Ann Mikkelsen, der er mor til Hannah, har nu sendt en besked til Broen for at gøre dem opmærksom på en mulig særlig skarp kant.

Janni Baslund Dam, der er centerchef i Broen, siger:

- Vi har set videoovervågningen grundigt igennem og kan se, at hun pludselig snubler og falder. Vi har set nærmere på rulletrappen, men har ikke kunnet finde nogen fejl. Det er et hændeligt uheld, og hun har været piv-uheldig. Centerchefen understreger, at det gør ondt at falde på trappen, fordi den er af metal og har "tænder" som alle andre rulletrapper har, siger Janni Baslund Dam og fortsætter:

- Det er synd for hende, og i morgen siger vi lige ´hej´ til familien, siger centerchefen.