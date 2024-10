Revolutionerende anlæg åbnet i lille by - Spiller stor rolle i grøn omstilling

Mandag skifter 360 hektar landbrugsjord hænder. Naturstyrelsen har formidlet 97 jordhandler, så en mose kan genopstå til fordel for klimaet.

Kragelund Mose nær Vejen bliver atter våd. Der er tale om 360 hektar landsbrugsjord, som en jordfordeling er faldet på plads omkring, hvorfor mosen genopstår. - Vi får et renere vandmiljø og gør en indsats for klimaet. Det er, hvad vi får ud af jordfordelingen, forklarer Jesper Graversen, teamleder for jordfordelingsplanlægning hos Jordfordelingskontoret i Tønder. På Bække Kro var der i dag en såkaldt jordfordelingskendelse, hvor jorden officielt skiftede hænder. - Jordfordeling er i realiteten en masse ejendomshandler. Vi har besøgt folk og taget en snak om, hvorvidt de ønskede at sælge deres jord, om de ville beholde den mod kompensation eller bare ønskede at gå af med jorden mod at få erstatningsjord til gengæld, siger Jesper Graversen.

Jesper Graversen fra Jordfordelingskontoret Kolding forklarer jordfordelingsprojektet.

I alt er der lavet 97 jordhandler i projektet. - Når vi gør gamle moser våde igen, bremser vi udledningen af CO2. Jorden indeholder nemlig store mængder tørv – og når tørv holdes vådt, kan det tilbageholde CO2. Så det er fantastisk, at vi nu kan give Kragelund Mose tilbage til naturen, forklarer skovrider for Naturstyrelsen Vadehavet, Bent Rasmussen i en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen.

Kragelund Mose Kragelund Mose er en hedemose, hvor der tidligere har været gravet tørv. De tilbageværende mosearealer indeholder en del naturværdier, som for eksempel planten Otterandet ulvefod. Naturen bliver med projektet mere robust og sammenhængende. For at genskabe de naturlige våde forhold i mosen, skal dræn fjernes og grøfter skal lukkes. Anlægsarbejdet forventes at starte i sensommeren næste år. Kilde: Naturstyrelsen Fold ud

Naturstyrelsen har beregnet, at projektet vil reducere CO2-udledningen med 6.450 tons om året, mens det ligeledes sikrer, at der ledes 15 tons kvælstof mindre ud i Vadehavet årligt. For at sætte det i perspektiv, udleder man ét kilo CO2 ved at køre 8,5 kilometer i en nyere bil, der kører på fossile brændstoffer, ifølge Samvirke. Positive jordejere I jordfordelingen er det frivilligt, om jordejerne ønsker at deltage i fordelingen. Derfor har det krævet megen dialog med de, der har jord ved mosen. - Der er ikke én løsning, der passer alle. Folk er i forskellige livssituationer, hvor nogle er meget afhængige af deres arealer, mens andre måske skal videre i livet. Så vi har talt med dem om, hvad den gode løsning for dem ville være, fortæller Jesper Graversen. Han beretter videre, at processen er startet med at jordens pris er blevet udregnet fra lignende handler i området, mens jordens kvalitet dernæst er blevet vurderet. Dermed er arealerne handlet til markedsprisen.

Klaus Schmidt, tømrer og deltidslandmand, er en af dem, der har indgået i jordfordelingen. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

En af dem, der har afgivet jord til mosen, er Klaus Schmidt, tømrer og deltidslandmand. - Jeg har altid interesseret mig for naturen og synes, at det her er en god måde at hjælpe naturen på. Jeg får jord 200 meter fra min ejendom i stedet for det jeg afgiver, og det passer mig fint. - Det er fedt, at ingen er blevet tvunget ind i det, og stort set alle har sagt ja. Det er vejen frem, i stedet for at tvinge folk til at afgive jord, lyder det fra Klaus Schmidt fra Kragelund.