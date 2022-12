Det vestjyske håndboldmandskab slog i kvartfinalen Skanderborg-Aarhus med 29-28 efter at have ført med fem mål ved pausen.

Hjemme i Blue Water Dokken i Esbjerg lykkedes det dog med lodder og trisser at hive sejren hjem, efter at gæsterne på et tidspunkt fik indhentet værternes føring.

Nu venter et Final 4-stævne i Herning på den anden side af nytår, hvor modstanderen bliver enten GOG eller Aalborg Håndbold i semifinalen.