Det vestjyske mandskab tabte dog onsdag aften med 32-25 på hjemmebane, og derfor venter et nyt opgør for at tilføje metal til medaljeskabet.

- Det var ikke lige det, vi havde håbet på, og så tror jeg ikke, der er så meget mere at sige til det. Vi ville gerne have vundet i dag, så vi kunne holde noget sommerferie med en bronzemedalje om halsen. Den udskyder vi til på lørdag i stedet for, lød det fra holdets anfører, Mathias Jørgensen, efter kampen.