Ribe-familie inviterer en fremmed med til julebordet: Vi har plads og hjerterum og tager alle forholdsregler

De tager naturligvis også deres forholdsregler i forhold til coronasituationen, selvom det ikke er det, der skal fylde juleaften.

- Vi vil selvfølgelig sætte sprit frem og lade være med at synge hinanden op i hovedet. Det er heller ikke sikkert, vi holder i hånd rundt om juletræet. De forholdsregler, man er begyndt at tage alle vegne, tager vi også her. Men der er ingen her, der er i risikogruppen. Derfor ser jeg ikke noget ekstra problem i det, siger Else Holm Hansen.

- Vi skal selvfølgelig passe på i forhold til corona. Men der har jo også været meget fokus på, hvad der sker med vores mentale helbred, tilføjer hun.



Øjenåbner

Nu glæder de sig bare til at møde deres unge gæst. Else Holm Hansen håber, at aftenen vil være en øjenåbner for hele familien.

- Jeg håber, at det bliver en god oplevelse, og forhåbentlig får vi en rigtig dejlig aften med den person. Julen handler også om at gøre noget for andre, og måske endnu mere nu her under corona. Det der samfundssind - at man gerne må række ud. Det vil jeg gerne give videre til mine børn, siger hun.