Ribe-vikinger omsmeltede romerske mosaiksten til glasperler

Glasperler fra to vikingeværksteder i Ribe bærer tegn på, at de en gang har været mosaiksten fra Middelhavet. På værkstederne har de gennemgået ændringer i både form og farver. Noget der ifølge forskerne har krævet en stor teknisk indsigt at gøre, skriver Videnskab.dk.



- Det har været et fantastisk studie at være med i, for det har vist vikingernes helt særlige knowhow inden for glasarbejde, forklarer Gry Hoffmann Barfod, geokemiker ved Aarhus Universitet og medforfatter på studiet, til Videnskab.dk.