Rigmand forærer herregård væk: Det bliver stadig sværere at klare trapperne op til 1. sal

Jytte Hoffmann, 80 år, og Johan Hoffmann, 82 år, må sande, at tiden er inde til at flytte.

- Vi har det godt nu, men det bliver stadig sværere at klare trapperne op til 1. sal, så vi kan lige så godt gøre noget nu, siger Johan Hoffmann.

Så nu har han og hustruen oprettet en fond - Endrupholmfonden - der skal købe og drive herregården som et nyt kulturcenter.

Jytte og Johan Hoffmann i en af stuerne med hans maleri af et Picasso-værk i baggrunden. Foto: Arne Gundestrup

20 mio. kr. til kultur

Fonden har fået tilført 40 mio. kr. Halvdelen af de penge går til køb af herregården. Den anden halvdel går til de gratis kulturarrangementer m.m og til ansættelsen af projektleder Annette Posselt, der skal sørge for at sætte gang i kulturen på den gamle herregård.

- Det glæder jeg mig til. Samtidig er det her en slags mindesten, siger Johan Hoffmann.

Endrupholm: Herregården blev bygget under kong Frederik den 2. af Adelsmanden Claus Skeel i 1580.

Den nuværende hovedbygning er fra 1770’erne.

Ejendommen er en af de få herregårde i Vestjylland.

Det samlede bygningsareal udgør ca. 1.800 m2.

Johan Hoffmann har ejet og beboet ejendommen siden 2000.

Som sendt fra himlen

Johannes Schmidt, formand for Endrup Lokalråd, er begejstret ved udsigten til at få sådan et kulturcenter i det lille samfund.

- Det kommer som sendt fra himlen. For Endrup er desværre blevet til et sted, hvor vi slås med højspændingsledninger, et lukket mejeri, en lukket kro og en møllebygning. Jo det her kan få en kæmpestor betydning.

Johan Hoffmann: Johan Hoffmann er en af Esbjergs rigeste mænd. Han har optjent formuen gennem virksomheden Arovit, der producerede dyrefoder (i dag ejet af andet selskab).

Firmaet startede med 3.300 m2, men voksede med tiden til 34.000 m2.

I 2016 oprettede han Johan Hoffmann Fonden. Den har givet et samlet bidrag på ca 95 mio. kr. til gavn for blandt andet kultur, kunst, idræt, sundhed og iværksættere i Esbjerg Kommune.

Torsdag modtog Johan Hoffmann Business Esbjergs ærespris ved årets nytårskur for erhvervslivet i kommunen. ​ Foto: Finn Grahndin

Ingen tidsplan

Der er udpeget en bestyrelse for Endrupholmfonden bestående af Jakob Lose, byrådsmedlem for Venstre, Flemming Just, direktør for Sydvestjyske Museer, og Henry Heiberg, bl.a. formand for Johan Hoffmann Fonden.

Det er meningen, at Esbjerg Kommune kan overtage herregården, når fondens midler er brugt op.

Der er ingen tidsplan for parrets fraflytning fra ejendommen.