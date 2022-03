Rita lå død i stuen, da Johnny kom hjem - frivillige var med til at redde hendes liv

’Du gør ikke det her imod mig!’

Johnny har ringet 112. Stemmen i telefonen siger, at han skal folde sine hænder oven på hinanden og trykke Rita på brystet. Johnny ved ikke, hvordan man yder førstehjælp. Han har aldrig prøvet det før.

Han mødte Rita for fem måneder siden, og hun kom fra Norge til Danmark for to en halv måned siden. De er forlovet og har planer om at blive gift til sommer, købe bil sammen og ejerlejlighed. Lige nu ligger Rita på gulvet uden at trække vejret. Hendes skål med havregryn står stadig på sofabordet.

- Alle tankerne var der med det samme: ’Nu mister jeg alt det her. Nu skal vi miste vores fremtid.’ Der fløj en film gennem hovedet på mig. Jeg råbte til hende: ’Du gør ikke det her imod mig! Kom tilbage!’

Johnny gør som stemmen siger og trykker Rita på brystkassen. Efter fire tryk brækker et af hendes ribben. Han tænker, han gør det forkert. At alt er forbi.

8 ud af 10 gange er frivillige før ambulancen

Telefonen summer, og Tom Grønkjær ved godt, hvad det er. Han er en af 20.664 hjerteløbere i Region Syddanmark. Det er tredje gang, han er blevet kaldt, siden han meldte sig ind for tre år siden.

Man behøver ikke være uddannet inden for sundhedsvæsenet for at blive hjerteløber.

- Man skal vide, hvordan man udfører førstehjælp, og så skal man også været robust for at kunne håndtere situationen, men vi plejer at sige, at det er bedre at gøre noget, end ikke at gøre noget. Skidt pyt med et brækket ribben, for det, du gør, er at give personen en ekstra chance for livet, siger Grethe Thomas fra Trygfonden.

Ved 80 procent af hjertestop i 2020 gav vidner og frivillige førstehjælp før ambulancen ankom, ifølge Dansk Hjertestopregister. Det er en firedobling i forhold til 2001.

- Jeg arbejder hjemme og kan godt tage af sted, så jeg var ikke i tvivl, og sagde ja til at hjælpe til, siger Tom Grønkjær.

På telefonen kan han nu se retningen til den nærmeste hjertestarter. Han tager sine bilnøgler og kører ind mod Holsted.