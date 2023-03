Rockergruppe smides ud af klubhus

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Rockergruppen oprettede et klubhus på adressen Brolæggervej i det vestlige Esbjerg i efteråret 2022.

Siden har Esbjerg Kommune i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi arbejdet på at skabe grundlag for at forbyde Satudarah at bruge stedet som samlingssted.

- Vi vurderer løbende mulighederne for at benytte de værktøjer, vi har til rådighed. Og det har vi gjort i denne situation i et godt samarbejde med kommunen, siger politidirektør Frits Kjeldsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.