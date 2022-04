Rockergruppen Satudarah rykker mod Esbjerg - politi har klar besked til borgerne

I weekenden offentliggjorde rockergruppen Satudarah, at de har ambitioner om at etablere sig i Esbjerg. Det gjorde de på det sociale medie Instagram. Her poserer 37 medlemmer på et billede foran de velkendte statuer 'Mennesket ved havet' ved Esbjerg strand.



Hen over billedet står der med store bogstaver: ”Welcome West End”. Alle medlemmer er maskerede.