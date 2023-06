Rørt Jesper Jensen med blanke øjne: - Jeg er bare så stolt

- Det bliver et festligt syn, og vi glæder os til at klæde Torvet i guld, så vi kan ønske Team Esbjerg tillykke med det danske mesterskab. Der er helt sikkert mange, der gerne vil hylde holdet og sige tak for alle de spændende og gode oplevelser på håndboldbanen gennem sæsonen. Det kunne ikke være bedre, at vi slutter af med at holde guldfest sammen i vores by, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen i en pressemeddelelse fra Esbjerg Kommune.



På Torvet vil borgmesteren selv sige et par ord til holdet, og fejringen byder også på musik, taler, interviews og festlige indslag.

Se guldbillederne af de nyudnævnte danmarksmestre: