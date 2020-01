Rolf er ensom - men et besøg af Jørgen gør ham glad

- Hej Rolf. Hvordan går det?

Jørgen Dahl Jensen er besøgsven. I dag træder han ind ad døren hos Rolf Fritz Boose for at snakke med ham om løst og fast i omkring halvanden times tid.

Lad det være sagt med det samme: Besøgsværten Rolf Fritz Booses liv er ikke en dans på roser. Rent fysisk danser han ingen steder mere. Han kan end ikke gå og må transporteres rundt i kørestol.

Den 69-årige sydslesviger har haft to blodpropper. Hans tale kan godt være utydelig. Han bliver hurtigere træt og husker ikke så godt mere. For trekvart år siden kom han på Strandby Plejehjem i Esbjerg.

Rolf Fritz Boose holder sig mest for sig selv i sin lejlighed og ser meget tv. Foto: Finn Grahndin

Det betyder, at Rolf har oplevet noget og har noget at snakke om. Anne Marie Boose, hustru.

En kærlig hånd

Men hans øjne lyser op, da besøgsvennen kommer ind. Senere, da de sidder ved siden af hinanden og bliver interviewet af TV SYD, siger Rolf Fritz Boose:

- Jeg er meget glad for Jørgen.

Og så lægger han kærligt sin hånd over på Jørgens hånd. Der er ingen tvivl om, at Jørgen spiller en stor rolle for Rolf med sine ugentlige besøg.

Noget at snakke om

Hans hustru Anne Marie Boose er også glad for besøgene.

- Det betyder, at Rolf har oplevet noget og har noget at snakke om. Der sker ikke meget her på plejehjemmet, siger hun.

Hustruen Anne Marie glæder sig også over besøgene. Så kan hun imens tage ud med en veninde eller ordne nogle ting. Foto: Finn Grahndin

Rolf Fritz Boose ser meget tv. Og han erkender, at han er ensom. Selv om han er heldigere end mange andre ældre med at have en kone, der besøger ham. Mange andre ældre - både de, der bor på plejehjem, og de, der bor i egen bolig - oplever, at familiemedlemmer og venner falder fra.

Jeg må desværre prioritere hårdt, så de ældre får en besøgsven alt efter deres behov. Anna Marie Rhod, koordinator i Ældresagens besøgstjeneste i Esbjerg

Ensomheden stiger

En undersøgelse i Ældresagen viser, at 50.000 ældre over 65 år føler sig ensomme. En ensomhed, som en besøgsven kan gøre noget ved. Så nu har Ældresagen og Codan Forsikring sat en kampagne i gang for at skaffe flere besøgsvenner. Flere end de 631, der er i TV SYDs sendeområde. Flere end de 5.010, der på landsplan er knyttet alene til Ældresagen, "men ensomheden stiger", siger organisationen.

I Esbjerg-afdelingen er der 55 besøgsvenner, men behovet er større. For tiden er der 14 ældre på venteliste.

- Jeg må desværre prioritere hårdt, så de ældre får en besøgsven alt efter deres behov. Men ældre, der bor på plejehjem, kommer ofte bagerst i køen, fordi jeg går ud fra, at de har mennesker omkring sig i forhold til de ældre, der bor i egen bolig, siger koordinator i Ældresagens besøgstjeneste Anna Marie Rhod til TV SYD.

2 x 2 blodpropper

Også i den sammenhæng har Rolf Fritz Boose været heldig midt i en mørk tid, hvor han ikke kommer meget ud af sin 24 kvm. store lejlighed på plejehjemmet.

Så er det klart, at han bliver glad ved at se besøgsvennen Jørgen Dahl Jensen. Han er 73 år - og har også haft to blodpropper.

- Så vi har en del at snakke om, siger han med et grin.

Andre organisationer som for eksemple Røde Kors har også besøgsvenner.

