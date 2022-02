Russer i Danmark: - De statslige medier er styret af Putin

Russisk mor - ukrainsk far

Lena Bykova er født i byen Saratov, der ligger omkring 300 kilometer nord for Volgograd ,tidligere Stalingrad, og lidt over 600 kilometer til den ukrainsk-russiske grænse. Her voksede hun op med sin søster, en russisk mor og en ukrainsk far.

- Jeg besøgte Ukraine mange gange som barn og som ung. Det var i området Donetsk, hvor jeg stadig har familie. Men efter invasionen af Krim i 2014 mistede vi forbindelsen til dem alle. I dag har vi ingen kontakt, fortæller hun.

Hendes ukrainske far døde for otte år siden, og derfor er det kun hendes mor på 90 år og hendes søster, hun besøger på de årlige ture til hjembyen. Sidste besøg var i september sidste år, og en ny tur er planlagt til juli måned.

Hvis alt går vel.