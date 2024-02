Russiske unge har dårlig samvittighed

Danmark stod klar til at tage imod de mange ukrainske flygtninge, og i de to år, der snart er gået siden invasionens begyndelse, har 7.558 af de ukrainske flygtninge, som tog turen over den danske grænse, bosat sig i Syd- og Sønderjylland.

Situationen i Rusland har også fået mange russere til at søge væk fra deres hjemland, og siden første kvartal af 2022, hvor krigen mellem Rusland og Ukraine brød ud, er antallet af russiske statsborgere i TV SYD's 14 kommuner steget fra 899 til 959.

En af de 959 er 19-årige Aleksandra Shirvani. Hun kom til Danmark for et år siden, da hendes far fik arbejde i Esbjerg.

Dengang turde Aleksandra ikke fortælle folk, hun mødte, at hun var fra Rusland. Hun frygtede, at de ville dømme hende for det, som hendes fødeland har gjort.

- Jeg skammer mig over Rusland og har dårlig samvittighed, siger hun og tilføjer:

- Jeg støtter ikke krigen, Putin eller korruption, men jeg ved, at jeg bliver associeret med det, når jeg fortæller, at jeg er russer.