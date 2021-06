Så du også de vilde lyn: Heftigt tordenvejr over Sydvestjylland

Fra klokken 20 fredag aften og frem til midnat kom et gevaldigt tordenvejr ind over den sydvestlige del af Sønderjylland.

Det buldrede og bragede i flere timer, og det er ikke gået ubemærket hen. Sebastian Pedersen fra Esbjerg har blandt andet sendt TV SYD en video af uvejret, som han oplevede som meget voldsomt:

- Jeg tror ikke, har set det så vildt før, fortæller han.

1.700 lynnedslag

Og med god grund. Lars Henriksen, der er meteorolog hos DMI bekræfter, at det var 'ret pænt' med lynnedslag under tordenvejret fredag aften. DMI registrerede 1.700 lynnedslag under gårsdagens uvejr langs den jyske vestkyst.

- Tordenvejret bevægende sig ind over Syd- og Sønderjylland ved 20-tiden, og drev så op langs Vestkysten og øerne til omkring Esbjerg, hvor det så drev mod øst og indover land for så at 'fade ud' omkring Skanderborg, fortæller DMIs vagthavende meteorolog til TV SYD.

Søndag: Meget mere tordenvejr i vente

Lars Henriksen oplyser, at vi skal forvente meget mere tordenvejr søndag:

- Vi står overfor en søndag med meget mere regn og tordenvejr, når den koldfront, vi mærkede i går i det vestligste Danmark, driver længere ind over Danmark. Den her massive varme og det fugtige vejr er som benzin for regn, byger og tordenvejr.

DMI advarer om risiko for kraftig regn og lokale skybrud søndag.

Da DMI's hjemmeside, hvor de registrerer lynnedslag pt. er nede, kan du kan se, hvordan uvejret bevægede sig ind over Syd- og Sønderjylland fredag på LigthningMaps.org.