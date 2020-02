Så er det officielt: Braithwaite til Barcelona

Det skriver FC Barcelona på sin hjemmeside.

Her oplyses det, at Martin Braithwaite har indgået en kontrakt med FC Barcelona for resten af indeværende sæson og fire år længere frem til 30. juni 2024.

På hjemmesiden oplyses det også, at kontrakten indeholder en frikøbsklausul, så det vil koste 300 millioner euro, svarende til 2,2 milliarder kroner, hvis en klub vil købe danskeren fri uden Barcelonas godkendelse.

FC Barcelona motiverer købet af Martin Braithwaite med, at han har gjort et stærkt og overbevisende indtryk i det år, som han har spillet for Leganés.

Læs også Martin Braithwaite rykker tættere og tættere på FC Barcelona

På hjemmesiden nævnes også, at Braithwaite begyndte sit fodboldliv i Sædding-Guldager Idrætsforening, hvorved forstadsklubben i Esbjerg officielt får sin historie forbundet med en af verdens rigeste og stærkeste fodboldklubber.

Foto: Lasse Lund Hansen, TV SYD

Kontrakten underskrives klokken 18, hvorefter Martin Braithwaite klokken 18.45 skal gennem en foto-session på Barcelonas sagnomspundne stadion Camp Nou, og klokken 19.15 bliver han præsenteret ved en pressekonference. Det hele kan følges på FC Barcelonas hjemmeside, der streamer alle tre arrangementer.

Opdateres....