Så kom Headspace helt i mål

Det var nok en fejl

Det skabte stor undren. Ikke mindst i Headspace, der ellers var blevet evalueret af kommunen uden negative bemærkninger.

- Jeg tror, der var en fejl, siger Søren Copsø.

Men det er tidligere bruger af Headspace, Natasha Estrup, nu ikke enig i.

- Jesper Frost Rasmussen (Esbjergs borgmester, Venstre, red.) var jo efterfølgende ude i pressen og sige, at der ikke var nogen penge at finde til Headspace, siger hun.

Nu kan arbejdet fortsætte

Men politikerne fandt alligevel 250.000 kr. Og en række donationer - senest med Team X's 125.000 kr. har nu sørget for, at politikernes besparelse ikke går ud over de unge.

- Vi har fået bred opbakning og føler på den måde, at vi har fået et stort skulderklap for vores arbejde, siger Søren Copsø.

- De troede, at de ville spare penge, men jeg tror 100 procent på, at de ville komme til at bruge flere penge på de børn og unge, som udvikler sig med deres mistrivsel, siger den tidligere bruger af Headspace, Natasha Estrup.

Nu har organisationen fået så stor en støtte, at man har kunnet ansætte en deltidspædagog, der skal lede et nyt projekt. Her vil Headspace hjælpe og støtte drenge/unge mænd, der er alene - måske sidder og gamer meget - og glemmer at være sammen med andre og derfor risikerer at blive ensomme.