Særlige jordemødre sætter ind mod sygefravær hos gravide

Gravide - pas på jer selv

Snart er de to i en samtale især om gravide Maja Brixleys job. Hun arbejder på et bosted for voksne med sociale, psykiske og/eller fysiske udfordringer i Esbjerg Kommune. Blandt andet med at flytte beboere med hjælp af løfteapparater. Det kan godt være tungt.

Den udsendte jordemoder, Anita Ratzer Nissen, løfter da også en venlig pegefinger. Det er vigtigt, at Maja Brixley passer på sig selv, så hun netop ikke får sygefravær og måske stopper med at arbejde, inden den tid, hun ellers skulle stoppe for at gå på barsel.