Satte danmarksrekord med kæmpegræskar - men denne gang er alt gået galt

Sidste år satte græskarmanden fra Ribe ikke blot dansk - men også nordisk rekord for monster-græskar med en vægt på 970,4 kilo.



I år er alt gået galt for Jens Peder Skønager, der må nøjes med at se til, når der i dag holdes DM i Kæmpegræskar for 14. gang i Tivoli.

- Jeg ville selvfølgelig gerne forsvare min titel og havde sat alle sejl til - men det stod tidligt klart, at trods alle gode forberedelser udviklede mine frø sig kun til små pynte-græskar. Jeg satser på at komme stærkt igen næste år, siger Jens Peder Skønager.