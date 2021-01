Sejr til lokalsamfund - men de tør ikke råbe hurra endnu

Flere politikere har allerede givet deres mening til kende. Med en tommelfinger nedad. Nu har også Venstre og Socialdemokratiet gjort det samme. Det betyder et klart politisk nej tak til Vattenfalls planer om at erstatte de nuværende vindmøller på Tjæreborg Enge med fire nye.

- Det er en sejr for Esbjerg Kommune, for Tjæreborg og for nærdemokratiet. Det her viser, at høringer faktisk betyder noget. Det skal politikerne have stor ros for, siger Hans Godske fra Protestgruppen.