Seksuelt misbrugte børn får bedre hjælp

Flotte resultater

Forsøget har vist et fald i andelen af børn og unge med PTSD fra 85 procent til 54 procent, efter at børnene havde været igennem et målrettet behandlingsforløb.

Andelen af børn, der havde en klinisk depression, faldt tilsvarende fra 81 til 31 procent. Samtidig faldt børnenes traumerelaterede tanker, og de fik større livsglæde.

- Ud over de flotte resultater har det vist sig, at kommunerne er parate til at benytte sig af tilbuddet, som de skal betale for, siger Rasmus Brun, der er leder af Børn, Unge og Familier i Social- og Boligstyrelsen.