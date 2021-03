Seniorer har fået rejsefeber efter vaccinationer

De er veninder og skal på bustur sammen. Fem dage til Rhinen.

- Det bliver godt. Jeg glæder mig, Gitte, siger Ellen Terp.

Der er da også lidt tid at glæde sig over udsigten til at krydse landegrænsen igen. For turen er først sidst i august. Det er for tidligt at bestille en rejse nu. Coronaen spøger stadig.

- Jeg bliver vaccineret to gange i april måned. Så er jeg klar til at tage afsted, siger 81-årige Ellen Terp.