Sensationel sælunge trives - og nu kan du komme til at se den

Vinterferien er over os, og hvis du ikke ved, hvad du skal finde på, kan du overveje at tage forbi Fiskeri- og Søfartsmusset i Esbjerg. Her kom en lille sælunge lidt uventet til verden for seks dage siden, og den er langt fra normal.

Den er en hybrid mellem en gråsæl og en spættet sæl og er muligvis den eneste nogensinde født i fangenskab.

Efter flere dage med fred og ro, ser mor og unge ud til at trives og have det godt, og derfor er den nu klar til at offentligheden kan se den.