Serie 6 er nu fortid - se den sidste kamp her

Søndag blev den sidste kamp i landets dårligste fodboldrække spillet i det syd- og sønderjyske. For til næste sæson eksisterer Serie 6 ikke længere i Jylland.

Kampen var et bundopgør mellem Sdr. Hygum og OK 89 fra Obbekær, og både vinder og taber kunne gå derfra med en oprykning.

Næste år skal de nemlig spille Serie 5, til trods for at et af holdene ikke har vundet en eneste kamp i sæsonen.